النيران الصديقة تمنح مصر الفوز على الجابون في تصفيات المونديال

وتقدم منتخب مصر بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء وأحرز المنتخب الجابوني هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جيم ألفينا ولكن منتخب مصر سجل هدف الفوز بالنيران الصديقة في الدقيقة 75 بعدما هز يوهان أوبيانج شباك فريقه.وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب دينيس بوانجا لاعب الجابون في الدقيقة 87 ، ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد منتخب الجابون عند 7 نقاط في المركز الثاني بقيادة مدربه الفرنسي باتريس نوفو.