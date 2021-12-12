حفيظ دراجي ينصح اتحاد الكرة العراقي ويحدد موعد زيارته لبغداد

وصف حفيظ دراجي المعلق الرياضي في قنوات Bein Sports، مشاركة المنتخب الوطني العراقي، في بطولة كأس العرب 2021 بالمخيبة للآمال، بعد خروجه من الدور الأول.

وقال دراجي في تصريح تابعتها السومرية نيوز، "بالنسبة لي كنت أتوقع أن تكون صورة المنتخب العراق بأفضل بكثير، ولكن بعض الإعلاميين العراقيين أخبروني أن منتخبهم الحالي لا يملك مقومات المنافسة، في هذه البطولة بالتحديد، وفي مجموعة لم تكن سهلة على الإطلاق، إلى جانب قطر وعُمان والبحرين، بصراحة المنتخب العراقي خيّب ظني، لم أكن أتوقع هذا المستوى المتواضع"، بحسب موقع winwin

ونصح الإعلامي الجزائري المعروف اتحاد الكرة العراقي، باعتماد سياسة جديدة من أجل إعادة الصورة الزاهية لمنتخب أسود الرافدين، حيث بيّن قائلاً: "العراق يملك مواهب كثيرة عبر العصور، وحتى في يومنا هذا لديه مواهب جيدة، ويجب الدفع بالمواهب الصغيرة إلى قارة أوروبا، من أجل التطور واكتساب الخبرة، حتى يعودوا بعد عام أو عامين بمستوى فني عالٍ، وهذا ما سيصب بمصلحة المنتخب الوطني، فضلاً عن الاستفادة باللاعبين المتواجدين خارج البلد".

وطالب حفيظ دراجي بالاستقرار الفني، الكف عن تغيير المدربين بين الحين والآخر، لأن هذه التغييرات لا تصب في مصلحة المنتخب العراقي، مضيفاً أن تجريب أكثر من 60 لاعباً خلال الفترة الأخيرة، لا يصب في صالح المنتخب، لأنه يرى ضرورة التركيز على 30 لاعباً فقط، لخلق حالة من الانسجام والتفاهم، بعيداً عن الفوضى والعشوائية، على حدِّ وصفه.

وختم حديثه بالقول: "أنا مشتاق لزيارة بغداد، تلقيت دعوات شفوية، ولكن صدّقني في حال وصلت الدعوة الآن، سأزور العراق الأسبوع المقبل، مباشرةً بعد ختام البطولة العربية"