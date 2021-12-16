حركة "غريبة" من هالاند تشعل التكهنات حول رحيله عن دورتموند

وسجل هالاند هدفين في المباراة، التي حسمها أسود الفيستيفال بثلاثية نظيفة، لكنه قام بتصرف غريب بمجرد انتهاء المباراة، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.وأضافت الصحيفة: "هالاند قام بجولة في الملعب لتحية الجماهير، وفهم البعض هذه البادرة على أنها وداع لمشجعي النادي، لأنها المباراة الأخيرة التي يخوضها بوروسيا دورتموند على ملعبه، قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية".وتابعت الصحيفة: "سنرى ما إذا كان تصرف هالاند لفتة احترام للجماهير أو أنها علامة على نهاية وقته في البوندسليجا وبداية تحدٍ جديد في مسيرته".ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو، يحق تفعيله في الصيف المقبل، وهو ما يجعله على رادار معظم عمالقة أوروبا.وارتبط اسم هالاند (21 عامًا) على مدار الساعات الماضية بالرحيل إلى برشلونة، وتحديدًا بعد الاجتماع الذي جمع بين وكيله مينو رايولا وخوان لابورتا رئيس البارسا، في تورينو، يوم الإثنين الماضي.