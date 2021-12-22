تشكيلة ليفربول لمواجهة ليستر تخلو من محمد صلاح

وسيقود البرازيلي روبرتو فيرمينو هجوم ليفربول في غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني اللذين قرر المدرب يورجن كلوب إراحتهما.كما سيخضع للراحة أيضا الظهيران ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون والحارس البرازيلي أليسون بيكر، فيما يغيب فابينيو وفيرجيل فان دايك وكورتيس جونز وتياجو ألكانتارا للإصابة.في الناحية المقابلة، يقود جايمي فاردي هجوم ليستر سيتي بالتعاون مع باتسون داكا وجيمس ماديسون، وسيتواجد لاعب الوسط ويلفريد نديدي في عمق الخط الخلفي.وفيما يلي تشكيلة الفريقين لهذه المباراة:ليفربول: كيليهير، برادلي، كوميتيو، جوميز، تسيميكاس، مورتون، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، ويليامز، مينامينو، فيرمينو.ليستر سيتي: شمايكل، ريكاردو، نديدي، سويونكو، توماس، تيليمانز، سوماري، ودوسبوري هال، ماديسون، داكا، فاردي.