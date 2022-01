قرعة دور الـ16 من كأس ملك اسبانيا تضع برشلونة امام المواجهة الاصعب

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا:أتلتيكو بالياريس VS فالنسيا.جيرونا VS رايو فاييكانو.سبورتينغ خيخون VS قادش.إلتشي VS ريال مدريد.ريال سوسيداد VS أتليتكو مدريد.ريال بيتيس VS إشبيليه.أتلتيك بلباو VS برشلونة.ريال مايوركا VS إسبانيول.وتقام مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في حين تلعب مباراة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد على ملعب أنويتا، وتقام مباراة ريال مدريد مع إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، أما ديربي إشبيلية وريال بيتيس فتقام على ملعب بينتو فيامارين.وضمن الـ16 فريقا يوجد 13 فريقا من دوري الدرجة الأولى، وفريقين من دوري الدرجة الثانية، وفريق من دوري الدرجة الثالثة.وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو، و19 لريال مدريد، مقابل 10 ألقاب لأتلتيكو مدريد، و8 لفالنسيا.