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قرعة دور الـ16 من كأس ملك اسبانيا تضع برشلونة امام المواجهة الاصعب

رياضة

2022-01-07 | 07:18
قرعة دور الـ16 من كأس ملك اسبانيا تضع برشلونة امام المواجهة الاصعب
المصدر:
وكالات
4,760 مشاهدة

أسفرت قرعة منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا للموسم 2021/2022، اليوم الجمعة، عن مواجهة بين برشلونة بطل النسخة الأخيرة مع أتلتيك بلباو ثاني أكثر ناد فوزا بالبطولة، في حين من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع إلتشي.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا:

أتلتيكو بالياريس VS فالنسيا.
جيرونا VS رايو فاييكانو.
سبورتينغ خيخون VS قادش.

إلتشي VS ريال مدريد.
ريال سوسيداد VS أتليتكو مدريد.
ريال بيتيس VS إشبيليه.

أتلتيك بلباو VS برشلونة.
ريال مايوركا VS إسبانيول.

وتقام مباراة برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، في حين تلعب مباراة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد على ملعب أنويتا، وتقام مباراة ريال مدريد مع إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، أما ديربي إشبيلية وريال بيتيس فتقام على ملعب بينتو فيامارين.

وضمن الـ16 فريقا يوجد 13 فريقا من دوري الدرجة الأولى، وفريقين من دوري الدرجة الثانية، وفريق من دوري الدرجة الثالثة.

وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا، مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو، و19 لريال مدريد، مقابل 10 ألقاب لأتلتيكو مدريد، و8 لفالنسيا.
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