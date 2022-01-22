جدول ومواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

تقام اليوم السبت، عدة مباريات هامة في مختلف الدوريات الأوروبية لكرة القدم.





الدوري الإنجليزي



إيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.



ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.



مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.



برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.



ساوثهامبتون # مانشستر سيتي – الساعة 20:30.



الدوري الإسباني



إشبيلية # سيلتا فيغو – الساعة 20:30.



أتلتيكو مدريد # فالنسيا – الساعة 23:00.



الدوري الإيطالي



إنتر ميلان # فينيزيا – الساعة 20:00.



لاتسيو # أتالانتا – الساعة 22:45.



الدوري الألماني



هوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30.



بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.



باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت السعودية:الدوري الإنجليزيإيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.ساوثهامبتون # مانشستر سيتي – الساعة 20:30.الدوري الإسبانيإشبيلية # سيلتا فيغو – الساعة 20:30.أتلتيكو مدريد # فالنسيا – الساعة 23:00.الدوري الإيطاليإنتر ميلان # فينيزيا – الساعة 20:00.لاتسيو # أتالانتا – الساعة 22:45.الدوري الألمانيهوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30.بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.