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بعد هدفي محرز وصلاح.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

رياضة

2022-02-17 | 03:57
بعد هدفي محرز وصلاح.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1,020 مشاهدة

واصل النجمان العربيان، الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، تألقهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع فريقيهما مانشستر سيتي وليفربول.

وقاد محرز "السيتي" لاكتساح مضيفه سبورتينغ لشبونة 5-0، بتسجيله هدفا من الخماسية ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، كما سجل صلاح هدفا واحدا أيضا في مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في الدور ذاته.

ورفع النجم الجزائري غلته التهديفية في المسابقة القارية هذا المسم إلى ستة أهداف، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

أما صلاح، فقد رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، وانفرد بالمركز الثالث، وبات على بعد هدفين فقط من متصدر القائمة، مهاجم أياكس، الإيفواري سيبستيان هيلير، وهدف واحد عن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي فشل في التسجيل خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ريد بول سالزبورغ 1-1 أمس.

ونستعرض في هذا الرصد قائمة أفضل الهدافين في دوري الأبطال، بعد لعب أربع مباريات من أصل ثماني في ذهاب الدور ثمن النهائي:

1- الإيفواري سيباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) – 9 أهداف.

3- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف.

4- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف.

5- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 6 أهداف.

- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف.

- المالي أداما تراوري (شيريف تيراسبول) - 6 أهداف.

8- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف.

- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف.

- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف.
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