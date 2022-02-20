انتقادات تطول رؤوف خليف بسبب رياض محرز!

تعرض التونسي رؤوف خليف، المعلق الرياضي في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، لانتقادات من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد العربية؛ بسبب ما وصفوه بمحاباة للاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



وقال مغردون عبر "تويتر" إن خليف يتعمد الانحياز إلى جانب محرز، وإظهار أنه مظلوم من طرف مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لعدم إشراكه أساسيًا في بعض مباريات الفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وقد استندوا في تحليلهم إلى جمل تفوه بها المعلق التونسي الشهير خلال وصفه الصوتي لخسارة السيتي أمام توتنهام هوتسبير (2-3) اليوم السبت 19 فبراير/ شباط.

الظاهر محرز يدفع نص راتبه لرؤوف خليف مافي تفسير منطقي للي قاعد يقوله اليوم — Amr (@Amr21DS) February 19, 2022

وشارك محرز بديلا في مواجهة توتنهام هوتسبير اليوم السبت (19 فبراير)، قبل أن يحرز هدفا من علامة الجزاء قُرب النهاية، في مباراة أُقيمت على أرضية ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنس.

#رؤوف_خليف من أول ماتش #مانشستر_سيتي_توتنهام وعاوز #رياض_محرز ينزل وعمال يقول هيغير وهيسجل ومظلوم وعالمي محسسني #محمد_صلاح الي هينزل وهو يدوب لمس الكرة ٣ مرات في نص ساعة وسجل ضربة الجزاء 😂😂😂 وخد ع عينة من #هاري_كين pic.twitter.com/0STDFP4Ise — Mohammad ibrahim (@mibrahim_mr) February 19, 2022

وانتهى اللقاء بتفوق توتنهام 3-2 بفضل ثنائية مهاجمه الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 59 و90+5، وهدف السويدي ديان كولوسيفسكي بالدقيقة 4، فيما سجل هدفي مانشستر سيتي الألماني إلكاي غوندوغان بالدقيقة 29 ومحرز بالدقيقة 90+2.



يُذكر أن مانشستر سيتي، وبخسارته أمام توتنهام، تجمد رصيده عند 63 نقطة من 26 مباراة، ومع ذلك حافظ الفريق على صدارة البطولة، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع.