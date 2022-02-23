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تحديد موعد نزال تايسون فيوري وديليان وايت على لقب بطولة العالم للملاكمة

رياضة

2022-02-23 | 04:36
تحديد موعد نزال تايسون فيوري وديليان وايت على لقب بطولة العالم للملاكمة
282 مشاهدة

أعلن تايسون فيوري، بطل العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيدافع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل أمام ديليان وايت يوم 23 أبريل نيسان.

وقال فيوري الذي يخلو سجله من الهزائم، إن وايت وقع عقد النزال قبل ساعات قليلة على الموعد النهائي.
 
ولم يخض فيوري أي نزال منذ فوزه بالضربة القاضية على ديونتاي وايلدر في نزالهما الثالث في أكتوبر تشرين الأول.
 
ومن المتوقع إقامة النزال باستاد ويمبلي في لندن.
 
وقال فيوري في مقطع فيديو على ”تويتر“: ”لقد وقع الرجل (وايت) على أكبر عقد سيحصل عليه في حياته“.
 
وأضاف فيوري أنه سيأخذ استراحة الآن من وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما بعد نهاية نزاله ضد وايت.
وتابع: ”سأذهب إلى معسكر تدريبي لأمنح ديليان وايت كل الاحترام الذي يحتاجه في العالم. لن أستخف أبدا بأي شخص في حياتي، وسأمنح هذا الرجل كل الاحترام الذي يستحقه“.
 
ووايت هو المنافس الإلزامي لحزام مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله فيوري وكان ينتظر منذ سنوات الحصول على فرصة الفوز باللقب العالمي باعتباره المنافس الأعلى تصنيفا في مجلس الملاكمة العالمي.
 
ويحتفظ فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، وذلك بفوزه في أكتوبر الماضي في لاس فيغاس على الأمريكي وايلدر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة.
 
وكانت هذه أول مباراة لكل منهما، منذ اللقاء المثير الذي جمعهما في لاس فيغاس في فبراير 2020.
 
وكانت المواجهة الأولى بين نجمي الوزن الثقيل في الملاكمة فيوري ووايلدر في 2018.
 
وكان الموعد الأصلي للمواجهة الثالثة بين النجمين في صيف 2019، لكنها تأجلت عقب إصابة وايلدر بفيروس كورونا واضطرار فيوري للعودة إلى بريطانيا لحضور ولادة طفله السادس.

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