بولندا ترفض مواجهة منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم

قال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كوليسا ، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة بتصفيات كأس، العالم 2022، أمام روسيا، الشهر المقبل، بسبب اجتياح القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.

وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليًا محادثات مع نظيريه في السويد، وجمهورية التشيك، حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.

وكتب كوليسا عبر موقع "تويتر": "في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام منتخب الجمهورية الروسية".

وأضاف المسؤول البولندي: "هذا هو القرار المناسب الوحيد، ونحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد، وجمهورية التشيك، لاتخاذ موقف موحد".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي نهاية شهر مارس المقبل على ملعب "لوجنيكي"، لحساب الملحق الأوروبي المؤهل لتصفيات مونديال قطر 2022.