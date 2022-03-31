الاتحاد الجزائري يطالب لجان الفيفا بفتح تحقيق بشأن أحداث مباراة الكاميرون
طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجان الفيفا بفتح تحقيق بشأن أحداث مباراة الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وشهدت المباراة التي أجريت على أرض الجزائر الثلاثاء العديد من الصافرات المثيرة للجدل من قبل الحكم الغامبي باكاري غاساما.
وفازت الكاميرون 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-0) لتعوّض خسارتها ذهاباً 1-0 وتضمن التأهل إلى كأس العالم مستفيدةً من أفضلية التسجيل خارج الأرض.
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