الكشف عن تميمة كأس العالم في قطر

وشهدت مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2022، الكشف عن التميمة الرسمية لمونديال قطر المقرر إقامته نهاية العام الجاري وتحمل اسم "لعيب".وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن نظام قرعة كأس العالم 2022، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا لشهر اذار.ستتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره فريق البلد المستضيف.تبدأ عملية سحب الكرات من المستوى الأول حتى اكتمال رؤوس المجموعات، ثم يتم عمل الطريقة نفسها للمستويات الأخرى على التوالي حتى اكتمال المجموعات.وضمنت الـ29 منتخبا مقعدها بالفعل في كأس العالم 2022، وإضافة إلى قطر، تأهل 12 منتخبا من أوروبا، و5 من أفريقيا، و4 من آسيا، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و3 من أمريكا الشمالية.ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبات الـ3 الأخرى في حزيران المقبل، عندما تُقام مباريات الملحق الأوروبي، وملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.