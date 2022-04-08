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ترتيب فرقِ الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولةِ الـ26
رياضة
2022-04-08 | 10:21
المصدر:
السومرية نيوز
1,734 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، ترتيب فرقِ الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولةِ السادسة والعشرين.
الترتيب ادناه:
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