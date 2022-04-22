برشلونة يكشف تفاصيل اصابة "أراوخو"

وعانى أراوخو من الإصابة حيث لم يستطع استكمال المباراة، وخرج في الدقيقة 55، وشارك بدلا منه إريك جارسيا.وظهر اللاعب الأوروجواياني على مقاعد البدلاء بعد خروجه وهو يضع الثلج على قدمه.ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر بيانا قصيرا جاء فيه "لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو يُعاني من إصابة في الركبة اليمنى، وفي انتظار مزيد من الفحوصات لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة".وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 55 نقطة في المركز السادس.