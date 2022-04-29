برشلونة يُعلن إصابة مُهاجمه بـ فيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة عن وجود إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد -19" داخل صفوفه قبل مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.



وكان برشلونة قد أعلن مساء ،الخميس، إصابة مدافعه الدولي الإسباني أوسكار مينجويزا بـ كورونا، وغيابه عن مباراة الأحد ضد مايوركا.





وبذلك لن يكون برايثوايت قادرًا على المشاركة في مباراة برشلونة القادمة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي تُلعب مساء الأحد القادم، على ملعب "كامب نو"، بالجولة الرابعة والثلاثين من الليجا. وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح برشلونة صباح اليوم الجمعة أن الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت خضع لفحوصات طبية وتبين إصابته بعدوى كورونا.وبذلك لن يكون برايثوايت قادرًا على المشاركة في مباراة برشلونة القادمة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، والتي تُلعب مساء الأحد القادم، على ملعب "كامب نو"، بالجولة الرابعة والثلاثين من الليجا.