علي وهاب مديرا فنيا للميناء

وقال النادي في بيانه المقتضب: "علي وهاب مدربا للميناء لما تبقى من عمر دورينا".ولم تكشف إدارة الميناء عن تفاصيل أخرى، في وقتٍ يعاني النادي من خطر الهبوط الذي داهمه في الموسم الحالي، عقب سلسلة النتائج المتواضعة، وكثرة تغيير المدربين جعلت سفانة الجنوب يحتل الترتيب قبل الأخير في لائحة الدوري.وسيقود علي وهاب، الميناء في مباراته المقبلة أمام نوروز والتي ستقام الخميس المقبل، في ملعب الفيحاء ضمن الجولة 30 من البطولة.يذكر أن المدرب علي وهاب، سبق له أن قاد قبل أيام فريق كربلاء لحصد بطاقة التأهل للدوري الممتاز، إلا أنه قدم استقالته عقب نهاية المباراة الختامية لدوري الدرجة الأولى التي جمعته مع الحدود، دون أن يفصح عن أسباب ترك مهمته.يشار إلى أن علي وهاب، يعد المدرب الخامس الذي يقود الميناء في هذا الموسم بعد أن سبقه "قصي منير وأحمد رحيم وأمين فيليب وهاتف شمران".