والدة مبابي تعلق على عقد ابنها "الخرافي"

ونفت فايزة العماري التوصل لأي اتفاق مع اللاعب المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني، مؤكدة أن "المحادثات مستمرة".وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، إن "العائلة، وخصوصا والديه اللذين يديران أعمال اللاعب الموهوب، وفقا لمصدر مقرب جدا من الملف، أعطت اتفاقا مبدئيا وقبلت العرض الرائع من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي والمالكين القطريين للنادي".وتحدثت الصحيفة عن راتب صاف قدره 50 مليون يورو عن كل موسم، مصحوبا بـ"مكافأة ولاء" بقيمة 100 مليون يورو، وعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.لكن العماري نشرت على الفور تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تنفي فيها المعلومات، في خطوة غير معتادة من جانبها.