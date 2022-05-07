صلاح يواصل تحدي ريال مدريد: انتظرهم في النهائي

وصرح ‏محمد صلاح :" أنا واثق تماما بأننا سنفوز على ريال مدريد ، وأنا لست مهتماً برأي غرفة تبديل ملابس الفريق الاسباني عن تصريحاتي وانتظرهم في النهائي ".ويذكر ان محمد صلاح قال خلال تسلمه جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم فى إنجلترا للعام الحالى 2022، : "قلت إننى أريد أن ألعب معهم فى النهائى، أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تغلبوا على العديد من الفرق الجيدة لكننى متحمس، الفريق متحمس، نحن بحاجة إلى الاستمرار فى التركيز، علينا إنهاء الدورى أولا، ثم سنرى".