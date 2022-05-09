بطل مدريد للتنس يعلن انسحابه من بطولة روما

وأكد ألكاراز هذا النبأ خلال مؤتمر صحفي، بعد انتصاره على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع (6-3 و6-1) في نهائي مدريد المفتوحة.وتعرض الإسباني الشاب لإصابة في كاحله، الجمعة الماضي، خلال مباراة ربع النهائي ضد رفائيل نادال.وضمدت الخدمات الصحية الموجودة بالملعب قدم ألكاراز، الذي فاز بالمباراة وواصل تقدمه نحو النهائي.وأعلن الإسباني غيابه عن بطولة روما، لكي يستعد بأفضل صورة ممكنة لبطولة رولان جاروس، المقررة في الفترة من 16 آيار الجاري إلى 5 حزيران المقبل.