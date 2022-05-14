مبارز عراقي يفوز بنحاسية في بطولة دولية

فاز مبارز عراقي، اليوم السبت، بنحاسية السيف العربي في بطولة سلوفينيا الدولية.



وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان، "فاز لاعب المنتخب الوطني العراقي بالمبارزة حمزة حبيب بالوسام النحاسي لفعالية سلاح السيف العربي ضمن منافسات بطولة سلوفينيا الدولية بالمبارزة التي شارك فيها ثمانية وثلاثون مبارزاً مثلوا منتخبات العراق وكرواتيا وإيطاليا وإنكلترا وبلجيكا وسلوفاكيا والجيك والنمسا وصربيا وأوكرانيا وبلغاريا بالاضافة للبلد المنظم سلوفينيا".

وأضاف البيان أن "المبارز حمزة حبيب حقق سبعة إنتصارات متتالية، بمجموعته وفي في الأدوار الأقصائية لاحقاً، قبل خسارته أمام بطل سلوفينيا في دور الأربعة ليكتفي بالوسام النحاسي".