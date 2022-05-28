ما هي جوائز دوري أبطال أوروبا 2022 المالية؟

في السابق، كانت اهتمامات الجماهير في البطولات الكبرى، على غرار دوري أبطال أوروبا، تنصب على الفائز باللقب أو جائزة الهداف، لكن مع المبالغة في أسعار اللاعبين في الآونة الأخيرة، أصبح كل مشجع يرغب في معرفة إيرادات فريقه، بوصفها مرآة لأدائه في سوق الانتقالات.
ونتحدث هنا عن الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022، لنتعرف إلى المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيتوج بالبطولة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، نظير فوزه بالكأس ذات الأذنين فقط، دون حساب أي مدخلات أخرى.
ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022؟
الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022 تُوزَّع على جميع الفرق المشاركة في البطولة، بدايةً من الأدوار التمهيدية والمؤهلة، وتتضاعف المكافأة المالية التي يحصل عليها كل فريق بتقدمه في أدوار المسابقة وصولاً إلى النهائي.
الفرق المشاركة في الدور المؤهل الأول تحصل على 300 ألف يورو، وفي الدور المؤهل الثاني تصل الجائزة إلى 400 ألف يورو، وتزداد مرة أخرى في الدور المؤهل الثالث لتصل إلى نصف مليون يورو.
وتضمن المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكل فريق يصل إلى هذا الدور الحصول على 15.64 مليون يورو، وخلال منافسات هذا الدور، يحصل كل فريق على 2.8 مليون يورو عن كل مباراة يفوز فيها، و930 ألف يورو بعد التعادل في أي مباراة.
ويضمن الوصول لدور الـ16 من دوري الأبطال الحصول على 9.9 مليون يورو، بينما تبلغ جائزة ربع النهائي 10.6 ملايين يورو، ويحصل الفريقان المودِّعان من نصف النهائي على 12.5 مليون يورو.
أما جائزة دوري أبطال أوروبا المالية الكبرى، والتي يحصل عليها الفريق البطل، فتبلغ 20 مليون يورو، بينما يحصل الوصيف والخاسر بنهائي دوري الأبطال على مبلغ قدره 15.5 مليون يورو.
كم قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المالية 2022؟
بالعودة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 وتحديدًا مباريات ريال مدريد، سنجد أن الملكي خسر مباراة واحدة فقط (1-2 أمام شيريف تيراسبول المولدوفي)، وبحساب مبلغ الفوز عن كل مباراة يكون إجمالي مكافأة "البلانكوس" عن الدور الأول هو 14 مليون يورو، بالإضافة إلى 15.64 مليون يورو حصل عليها للمشاركة.
وصول الريال للنهائي يعني جنيه مبلغًا إضافيًا هو 33 مليون يورو مقسمة على الأدوار الإقصائية التابعة لمرحلة المجموعات، لتصل مكافأته قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا إلى 62.64 مليون يورو.
وفي حال فوز ريال مدريد باللقب الأوروبي، للمرة الـ14 في تاريخه، فسيُضاف إلى هذا المبلغ 20 مليون يورو، ليصبح إجمالي الجائزة المالية للفريق 82.64 مليون يورو، أما في حالة الخسارة فسيحصل "البلانكوس" على 78.14 مليون يورو.