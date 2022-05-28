ما هي جوائز دوري أبطال أوروبا 2022 المالية؟

السومرية نيوز - رياضة

امتدت اهتمامات عشاق كرة القدم في السنوات الأخيرة إلى خارج المستطيل الأخضر، خاصةً بعد انغماس المال في اللعبة الشعبية، وتحولها إلى سلعة للجمهور في كل مكان.









ونتحدث هنا عن الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022، لنتعرف إلى المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيتوج بالبطولة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، نظير فوزه بالكأس ذات الأذنين فقط، دون حساب أي مدخلات أخرى.



ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022؟

الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022 تُوزَّع على جميع الفرق المشاركة في البطولة، بدايةً من الأدوار التمهيدية والمؤهلة، وتتضاعف المكافأة المالية التي يحصل عليها كل فريق بتقدمه في أدوار المسابقة وصولاً إلى النهائي.



الفرق المشاركة في الدور المؤهل الأول تحصل على 300 ألف يورو، وفي الدور المؤهل الثاني تصل الجائزة إلى 400 ألف يورو، وتزداد مرة أخرى في الدور المؤهل الثالث لتصل إلى نصف مليون يورو.



وتضمن المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكل فريق يصل إلى هذا الدور الحصول على 15.64 مليون يورو، وخلال منافسات هذا الدور، يحصل كل فريق على 2.8 مليون يورو عن كل مباراة يفوز فيها، و930 ألف يورو بعد التعادل في أي مباراة.



ويضمن الوصول لدور الـ16 من دوري الأبطال الحصول على 9.9 مليون يورو، بينما تبلغ جائزة ربع النهائي 10.6 ملايين يورو، ويحصل الفريقان المودِّعان من نصف النهائي على 12.5 مليون يورو.



أما جائزة دوري أبطال أوروبا المالية الكبرى، والتي يحصل عليها الفريق البطل، فتبلغ 20 مليون يورو، بينما يحصل الوصيف والخاسر بنهائي دوري الأبطال على مبلغ قدره 15.5 مليون يورو.

في السابق، كانت اهتمامات الجماهير في البطولات الكبرى، على غرار دوري أبطال أوروبا، تنصب على الفائز باللقب أو جائزة الهداف، لكن مع المبالغة في أسعار اللاعبين في الآونة الأخيرة، أصبح كل مشجع يرغب في معرفة إيرادات فريقه، بوصفها مرآة لأدائه في سوق الانتقالات.ونتحدث هنا عن الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022، لنتعرف إلى المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الفريق الذي سيتوج بالبطولة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، نظير فوزه بالكأس ذات الأذنين فقط، دون حساب أي مدخلات أخرى.ما هي الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022؟الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022 تُوزَّع على جميع الفرق المشاركة في البطولة، بدايةً من الأدوار التمهيدية والمؤهلة، وتتضاعف المكافأة المالية التي يحصل عليها كل فريق بتقدمه في أدوار المسابقة وصولاً إلى النهائي.الفرق المشاركة في الدور المؤهل الأول تحصل على 300 ألف يورو، وفي الدور المؤهل الثاني تصل الجائزة إلى 400 ألف يورو، وتزداد مرة أخرى في الدور المؤهل الثالث لتصل إلى نصف مليون يورو.وتضمن المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكل فريق يصل إلى هذا الدور الحصول على 15.64 مليون يورو، وخلال منافسات هذا الدور، يحصل كل فريق على 2.8 مليون يورو عن كل مباراة يفوز فيها، و930 ألف يورو بعد التعادل في أي مباراة.ويضمن الوصول لدور الـ16 من دوري الأبطال الحصول على 9.9 مليون يورو، بينما تبلغ جائزة ربع النهائي 10.6 ملايين يورو، ويحصل الفريقان المودِّعان من نصف النهائي على 12.5 مليون يورو.أما جائزة دوري أبطال أوروبا المالية الكبرى، والتي يحصل عليها الفريق البطل، فتبلغ 20 مليون يورو، بينما يحصل الوصيف والخاسر بنهائي دوري الأبطال على مبلغ قدره 15.5 مليون يورو.

كيف يتم توزيع الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا؟

لا يمكن حساب جائزة دوري أبطال أوروبا 2022 المالية الخاصة بليفربول أو ريال مدريد، إلا بعد انتهاء نهائي البطولة الذي سيُقام يوم السبت 28 مايو/ أيار 2022، الموافق 27 شوال 1443 هجريًا.



ويعتمد إجمالي ما يحصل عليه كل فريق على نتائجه والدور الذي بدأ منه؛ إذ يتم تجميع مكافأة كل دور يتخطاه الفريق حتى خروجه أو فوزه بالبطولة، لمعرفة إجمالي الجائزة المالية التي يحصل عليها.



كم قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022؟

يبدأ احتساب الجائزة المالية لليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022 من دور المجموعات الذي استهل منه الفريق مشواره في البطولة، وذلك لمعرفة عدد المباريات التي فاز بها، وتلك التي تعادل فيها.



وحقق نادي ليفربول العلامة الكاملة في دور مجموعات دوري الأبطال 2022، وهو ما يعني أنه سيحصل على 2.8 مليون يورو عن كل مباراة، بإجمالي 16.8 مليون يورو، وهذا المبلغ يُضاف إلى مكافأة المشاركة في الدور الأول للبطولة البالغ 15.64 مليون يورو.



وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022 يعني إضافة مبالغ التأهل من كل دور رئيسي، المذكورة في الجدول أعلاه والتي يبلغ مجموعها 33 مليون يورو، وهو ما يعني أن إجمالي ما يحصل عليه النادي حتى قبل لعب المباراة النهائية ضد ريال مدريد هو 65.44 مليون يورو.



ويحصل الفائز بالنهائي كما ذكرنا على 20 مليون يورو، وهو ما يعني أن جائزة ليفربول المالية ستصل إلى 85.44 مليون يورو في حالة الفوز باللقب، أما في حالة الخسارة، فسيجني الريدز 80.94 مليون يورو.