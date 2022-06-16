العراق ينال وساماً في بطولة دولية للسباحة

وقال رئيس اتحاد السباحة البارالمبي هاشم فرز في بيان إن "سباحنا البطل حسين قاسم توج باول وسام برونزي في مستهل مشاركته في بطولة ايران الدولية التي انطلقت اليوم وهي بداية موفقة ان شاء الله لزملائه السباحين الاخربن لتعزيزه باوسمة جديدة منوعة".واضاف فرز "نحن سعداء جدا بهذا الوسام الذي سيكون فاتحة خير ان شاء الله على سباحينا في رفع رصيدنا من الاوسمة المنوعة لاسيما نحن قادمون للمشاركة من اجل تحقيق انجاز يليق باتحادنا وباللجنة البارالمبية التي تعمل على رفع المستوى الفني لاتحادنا عبر الدعم المعنوي".واشار رئيس اتحاد السباحة الى أن "يوم غدٍ ستكون لنا مشاركة في اكثر من فعالية لسباحينا في المنافسات المتنوعة والتي نامل ان تكون حصيلتنا عامرة باوسمة الفوز التي ستطرز صدورهم العامرة بحب العراق".