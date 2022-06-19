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ديمبلي يشترط للانضمام إلى تشيلسي

رياضة

2022-06-19 | 04:42
ديمبلي يشترط للانضمام إلى تشيلسي
389 مشاهدة

يعيش الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، حالة تردد بشأن الموافقة على عرض تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 حزيران الجاري، وزعمت تقارير أنه بات قريبا من التوقيع مجانا للبلوز.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ديمبلي مستعد للتوقيع مع تشيلسي، إذا حصل على وعد من الألماني توماس توخيل، مدرب البلوز، بعدم البقاء على مقاعد البدلاء والمشاركة بشكل أساسي.

وأشارت إلى أن ديمبلي لديه طموح الفوز بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، لكن يجب أولا الحصول على تأكيد بأنه سيكون أساسيا، ولن يخضع لسياسة المداورة الصارمة في الفريق.

وكان ديمبلي أكمل 90 دقيقة مع برشلونة في 9 مناسبات فقط خلال الموسم الماضي.

يذكر أن ديمبلي ظهر في مقطع فيديو مؤخرا صوره أحد المشجعين، يؤكد أنه سيبقى مع برشلونة.
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