رسميا.. "فيفا" يقرر رفع عدد اللاعبين في المنتخبات المشاركة بالمونديال

وقال الفيفا في بيان إن "القائمة النهائية لمنتخبات كأس العالم 2022 ستكون بحد أدنى 23 لاعبًا على الأقل والحد الأقصى 26 لاعبًا".ووافق مكتب مجلس FIFA على زيادة تشكيلات كأس العالم FIFA إلى 26 لاعبًا، وجاءت القرارات كالتالي:نظرًا للحاجة للاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الفريد لكأس العالم FIFA 2022 في التقويم العالمي والذي سيقام لأول مرة في الشتاء، فضلًا عن السياق الأوسع للآثار المدمرة الناجمة عن جائحة COVID-19 على الفرق قبل وأثناء البطولات، فإن المكتب قرر ما يلي:• تمت زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين في القائمة الأولية لأي منتخب من 35 إلى 55.• تمت زيادة عدد اللاعبين الذين سيتم تضمينهم في القائمة النهائية إلى 23 لاعبًا على الأقل و26 لاعبًا كحد أقصى.• ستضم القائمة النهائية من 23 إلى 26 لاعبًا يتم ترشيحهم يوم 13 نوفمبر 2022.• لن يُسمح لأكثر من 26 شخصًا (حتى 15 بديلًا و 11 مسؤولًا في الفريق – يجب أن يكون أحد هؤلاء المسؤولين طبيب الفريق) بالجلوس على مقعد الفريق".