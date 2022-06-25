نادي الكرخ يهدد بالانسحاب من كأس العراق

السومرية نيوز – رياضة

طالب نادي الكرخ، اليوم السبت، بتعيين طاقم تحكيم دولي، لقيادة مباراة فريقه أمام الزوراء في نصف نهائي بطولة كأس العراق.



وقال الكرخ، في بيان رسمي: "الجميع مطلع على أن الكرخ فريق شبابي، وتعرض خلال الموسم الكروي الحالي لأخطاء تحكيمية، استنزفت منه نقاطا كثيرة في جدول الترتيب، ووضعته في موقف حرج، قبل أن يتم تصحيح المسار والوصول للمناطق الدافئة".

وأضاف: "أمام ذلك، فإن الفريق يطمح للوصول إلى نقاط بعيدة في بطولة الكأس، وهو طموح مشروع له، حيث تنتظره مباراة نصف النهائي أمام الزوراء، يوم الثلاثاء المقبل".

وتابع: "ووفق ما تناولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن لجنة الحكام قامت بتغيير الطاقم التحكيمي الدولي، الذي تم الاتفاق عليه لقيادة المباراة، إلى طاقم تحكيم درجة أولى (اتحادي)، لذا فإن نادينا يطالب بالطاقم الدولي الذي تم تعيينه، وذلك لحساسية المباراة".

وختم الكرخ بيانه: "مباراتنا أمام الزوراء مفصلية ولا تتحمل الأخطاء، وإدارة النادي ستضع خيار الانسحاب (في الحسبان) في حال إصرار اللجنة على التغيير".