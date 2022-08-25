قرعة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: صدام مبكر بين السيتي وتشيلسي

السومرية نيوز – رياضة

يواجه مانشستر سيتي، خصمه تشيلسي، في صدام مبكر بالدور الثالث من بطولة كأس رابطة



وأسفرت قرعة الدور الثالث، عن نهائي مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف ليفربول، فريق ديربي كاونتي بملعب أنفيلد.