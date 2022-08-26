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لاتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي

رياضة

2022-08-26 | 16:58
لاتسيو ينتزع الصدارة ويسحق الانتر في الدوري الايطالي
المصدر:
وكالات
1,326 مشاهدة

تمكن نادي لاتسيو من انتزاع فوزا مهما من أمام ضيفه إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف لاتسيو كل من فيليبي أندرسون (40)، لويس ألبيرتو (75) وبيدرو (86)، فيما سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر (51).

بهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند 6 نقاط بالمركز الرابع.
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