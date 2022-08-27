طائرة العراق تهزم الإمارات في بطولة آسيا للشباب

وجاءت نتائج أشواط المباراة الخمسة على النحو التالي: (25-23)، (22-25)، (25-23)، (17-25)، (10-15).وسيخوض شباب العراق، صباح غدٍ الأحد، مواجهة مهمة مع صاحب الأرض والجمهور، منتخب البحرين، أملا في الحصول على الترتيب السابع في البطولة.وذلك بعدما فقد أسود الرافدين فرصة المنافسة على المراكز الأولى، عقب خسارتهم أمام تايلاند (3-2).