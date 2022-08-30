القيثارة الخضراء يخوض ثلاث وديات بمعسكر اربيل

وقال النادي بحسب موقعه الرسمي لن "الجهاز الفني بقيادة المصري مؤمن سليمان، ركز على الجانب البدني، من خلال تدريبات مكثفة باستخدام أدوات لرفع القدرة البدنية والعضلية للاعبين، قبل الدخول بمرحلة خوض المباريات التجريبية في معسكر أربيل".وسيخوض الشرطة حامل لقب الدوري الممتاز بالموسم الماضي 3 مباريات تجريبية مع أربيل والحدود ومنتخب شباب العراق الذي يستعد للدخول بالتصفيات الآسيوية.يذكر أن نادي الشرطة، أعلن في وقتٍ سابق، غلق ملف التعاقدات، وتم الكشف عن القائمة النهائية للموسم الجديد 2022/2023، وشملت 36 لاعباً، كما تم استدعاء 5 لاعبين من الفريق، لتمثيل المنتخب العراقي في بطولة الأردن الرباعية وهم: أحمد باسل ، مناف يونس، سجاد جاسم، أحمد فرحان، بسام شاكر.