مشاركة عراقية للمرة الأولى بسباقات GTWC العالمية
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Alsumaria Tv
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لاول مرة بتاريخ الرياضة الميكانيكية، كان الفريق الكردي العراقي تواجد في سباقات GTWC العالمية بفئة ال جي تي ٣ بجائزة سبا البلجيكية للتحمل ٢٤ ساعة العريق الذي يعود الى عام ١٩٢٤.
الفريق الكردي العراقي الذي يشارك على متن اللامبورغيني هوراكان مع السائق الكاتالوني-الكردي "ايزاك توتوملو" استفاد من المشاركة الاولى بهذا الحدث العالمي والاحتكاك مع ابرز السائقين والصانعين بحضور اكثر من ١٠٠ الف متفرج خلال يوم السباق الطويل ، رغم الخروج من المنافسة بسبب مشاكل في المكابح الامامية ما ادى الى انزلاق السيارة على منعطف la source الشهير ، بانتظار تحقيق نتيجة افضل في الجولة القادمة على حلبة هوكنهايم الالمانية الشهر المقبل.
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