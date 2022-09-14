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"باريس" يخطط لتمديد عقود 5 لاعبين بينهم ميسي وراموس

رياضة

2022-09-14 | 03:24
&quot;باريس&quot; يخطط لتمديد عقود 5 لاعبين بينهم ميسي وراموس
558 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
يعمل نادي باريس سان جيرمان حاليًا على تمديد عقود 5 لاعبين أساسيين في الفريق، ويتعلق الأمر بكل من البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي والفرنسي بريسنيل كيمبيمبي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، وفق ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء.

ويمتد عقد اللاعبين الثلاثة الأوائل مع النادي الباريسي حتى عام 2024، بينما الأمر مختلف قليلًا لميسي وراموس اللذينِ ينتهي عقداهما مع نهاية الموسم الحالي 2022-23.
 
وأكد موقع "فوت ميركاتو" نقلًا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس اقترحت على اللاعبين الثلاثة تمديد عقودهم لمدة عامين إضافيين، بشرط ألّا يَنخفض مستواهم، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد لماركينيوس وفيراتي، فيما لا يزال كيمبيمبي يدرس العرض المُقدَّم إليه.
 
وأضاف المصدر ذاته، بخصوص ميسي وراموس، فإن إدارة النادي الباريسي قدّمت عرضين للاعبين من أجل التمديد إلى غاية 2024.
 
والتحق ميسي بصفوف النادي الفرنسي الصيف الماضي بعد فشله في البقاء مع برشلونة الإسباني، ووقع عقدًا يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، مع وجود سنة إضافية اختيارية يمكن تفعيلها باتفاق الطرفين.
 
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ميسي لا يرغب في الحديث عن المستقبل حاليًا، مُفضِّلًا تأجيل كل هذه المناقشات إلى وقت لاحق؛ للسماح له بالتركيز قدر الإمكان هذا الموسم مع وجود نهائيات كأس العالم قطر 2022 ودوري أبطال أوروبا كأهداف رئيسية.
 
من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن النادي الفرنسي يفكر في المستقبل، من خلال البحث عن إبرام تعاقدات جديدة مع المواهب الشابة للحفاظ على قوامِ فريقٍ تنافسي للسنوات القليلة المقبلة.
 
وفي هذا السياق، فإن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تتابع البرازيلي أندري سانتوس، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يُعَدّ واحدًا من أفضل المواهب الصاعدة في البرازيل، لكن مهمة النادي الباريسي لن تكون سهلةً في ظل المنافسة حول اللاعب -البالغة قيمته 35 مليون يورو- من برشلونة الإسباني، وحتى مانشستر سيتي الإنجليزي.

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