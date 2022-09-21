ليفاندوفسكي سيحمل "شارة أوكرانيا" في مونديال قطر.. ما القصة؟

وحمل اللقاء بين الرجلين رمزيةً خاصةً، في ظل الوضع الذي تعيشه أوكرانيا إزاء الغزو الروسي منذ عدة أشهر، ما جعل ليفاندوفسكي يقبل هدية شيفشينكو مع التأكيد بأنه سيحمل هذه الشارة على ذراعه خلال مباريات بولندا في مونديال قطر.وقال نجم نادي برشلونة الجديد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "شكرًا شيفشينكو، لقد كان أمرًا رائعًا أن ألتقي بك، وسيكون شرف كبير لي أن أحمل هذه الشارة بألوان علم أوكرانيا في مباريات كأس العالم".

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022

وسيشارك المنتخب البولندي في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وسينافس في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.وأُقصيت أوكرانيا من تصفيات مونديال قطر، خلال مباراة الملحق الأوروبي الحاسمة أمام ويلز، إثر الخسارة بهدف نظيف شهر يونيو/ حزيران، في حين تأهلت بولندا بعد التغلب على السويد في الملحق الأوروبي شهر مارس/ آذار الماضي.وسيكون كلا المنتخبين معنيين بمباريات دوري الأمم الأوروبية (ب) هذا الأسبوع، حيث بولندا تلاقي هولندا يوم الخميس 22 سبتمبر المقبل، ثم ويلز يوم الأحد 25 سبتمبر، في حين أوكرانيا ستواجه إسكتلندا يوم الأربعاء 21 سبتمبر، ثم تواجه أرمينيا يوم السبت 24 سبتمبر، ثم تواجه إسكتلندا مجددًا يوم 27 من الشهر الجاري.