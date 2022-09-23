الفيفا يحدد موعد طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم.. فماذا عن الأسعار؟

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم على المنصة الخاصة ببيع التذاكر، إن "بيع الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، سيبدأ يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، في تمام الساعة 12 ليلاً بتوقيت الدوحة".وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بيع الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، سيبقى مفتوحًا حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022.وبلغ عدد التذاكر التي بيعت في المرحلة الأولى من تذاكر كأس العالم 2022، 1.8 مليون تذكرة، ثم طرح "الفيفا" ما تبقى من تذاكر لمونديال قطر يوم 5 يوليو/ تموز، وتم بيعها جميعها، ليبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها في المرحلة الأولى والثانية مليونين و450 ألف تذكرة.وسيحصل الجمهور على تذاكر كأس العالم بقطر، وهي أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط، مباشرة بعد اختيارهم لها ودفعهم ثمنها على موقع FIFA.com/tickets.تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2022 ليس فقط بالفئة، بل أيضًا بتغير الدور الذي تقام فيه المباراة، كذلك عدد المباريات التي يرغب المشجع في حضورها.يوجد في هذا النوع من التذاكر 4 فئات أساسية بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما سبق الذكر، سيتغير سعر تذكرة كل فئة بتغير الدور.تذاكر كأس العالم 2022 التي أخذت اسم "تذاكر المشجع"، هي خاصة بمباريات منتخب معين خلال دور المجموعات وحتى النهائي، وهي متوفرة في ثلاث فئات سعرية مختلفة، بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة.ويتحدد هنا سعر التذكرة بعدد المباريات، وهناك أسعار خاصة في هذه النوعية لمشجعي المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور.في هذه النوعية من تذاكر كأس العالم 2022، سيختار المشجع سلسلة من 4 مباريات تقام في 4 ملاعب مختلفة، وأسعارها كالتالي.سيتمكن المشجعون، فور قيامهم بدفع قيمة التذاكر، من البحث عن مكانٍ للإقامة والتقدم للحصول على بطاقة المشجع "هيّا" التي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.إن جميع المشجعين، بغض النظر عمّا إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، يحتاجون إلى الحصول على بطاقة "هيّا" بجانب تذكرة المباراة؛ لكي يُسمح لهم بدخول الاستاد، كما ستمكن بطاقة هيا من استخدام المواصلات العامة مجانا خلال أيام مباريات المونديال