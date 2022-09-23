Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الفيفا يحدد موعد طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم.. فماذا عن الأسعار؟

رياضة

2022-09-23 | 07:40
الفيفا يحدد موعد طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم.. فماذا عن الأسعار؟
698 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن موعد طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمَين.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم على المنصة الخاصة ببيع التذاكر، إن "بيع الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، سيبدأ يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، في تمام الساعة 12 ليلاً بتوقيت الدوحة". 

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بيع الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، سيبقى مفتوحًا حتى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، وهو موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

وبلغ عدد التذاكر التي بيعت في المرحلة الأولى من تذاكر كأس العالم 2022، 1.8 مليون تذكرة، ثم طرح "الفيفا" ما تبقى من تذاكر لمونديال قطر يوم 5 يوليو/ تموز، وتم بيعها جميعها، ليبلغ عدد التذاكر التي تم بيعها في المرحلة الأولى والثانية مليونين و450 ألف تذكرة.

وسيحصل الجمهور على تذاكر كأس العالم بقطر، وهي أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط، مباشرة بعد اختيارهم لها ودفعهم ثمنها على موقع FIFA.com/tickets.

تعرّف إلى أسعار تذاكر كأس العالم 2022
تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2022 ليس فقط بالفئة، بل أيضًا بتغير الدور الذي تقام فيه المباراة، كذلك عدد المباريات التي يرغب المشجع في حضورها.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 - المباراة الواحدة
يوجد في هذا النوع من التذاكر 4 فئات أساسية بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما سبق الذكر، سيتغير سعر تذكرة كل فئة بتغير الدور.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 - تذاكر المشجعين
تذاكر كأس العالم 2022 التي أخذت اسم "تذاكر المشجع"، هي خاصة بمباريات منتخب معين خلال دور المجموعات وحتى النهائي، وهي متوفرة في ثلاث فئات سعرية مختلفة، بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتحدد هنا سعر التذكرة بعدد المباريات، وهناك أسعار خاصة في هذه النوعية لمشجعي المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 - سلسلة لأربعة استادات
في هذه النوعية من تذاكر كأس العالم 2022، سيختار المشجع سلسلة من 4 مباريات تقام في 4 ملاعب مختلفة، وأسعارها كالتالي.

ما هي "بطاقة هيّا" الحضور كأس العالم 2022؟
سيتمكن المشجعون، فور قيامهم بدفع قيمة التذاكر، من البحث عن مكانٍ للإقامة والتقدم للحصول على بطاقة المشجع "هيّا" التي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.

إن جميع المشجعين، بغض النظر عمّا إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، يحتاجون إلى الحصول على بطاقة "هيّا" بجانب تذكرة المباراة؛ لكي يُسمح لهم بدخول الاستاد، كما ستمكن بطاقة هيا من استخدام المواصلات العامة مجانا خلال أيام مباريات المونديال
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
نصيف تكشف &quot;ميزانية&quot; أحد الوزراء وتؤكد: ذاهبون باتجاه سانت ليغو
20.34%
14:50 | 2022-09-21
نصيف تكشف "ميزانية" أحد الوزراء وتؤكد: ذاهبون باتجاه سانت ليغو
14:50 | 2022-09-21
نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة بحق مغنية
20.16%
17:55 | 2022-09-21
نقابة الفنانين العراقيين توجه عقوبة بحق مغنية
17:55 | 2022-09-21
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل
18.61%
01:55 | 2022-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم الاحد ـ عاجل
01:55 | 2022-09-22
محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل - عاجل
13.91%
05:42 | 2022-09-22
محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل - عاجل
05:42 | 2022-09-22
وفاة فنان مصري شهير – عاجل
13.54%
04:45 | 2022-09-22
وفاة فنان مصري شهير – عاجل
04:45 | 2022-09-22
التربية تقرر اضافة 5 درجات لهؤلاء الطلبة (وثيقة) – عاجل
13.45%
06:47 | 2022-09-22
التربية تقرر اضافة 5 درجات لهؤلاء الطلبة (وثيقة) – عاجل
06:47 | 2022-09-22
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

احصائيات صادمة بمعدلات العنف الاسري وارتفاع بحالات الزواج الثاني‎‎
Play
احصائيات صادمة بمعدلات العنف الاسري وارتفاع بحالات الزواج الثاني‎‎
06:01 | 2022-09-23
تزايد خطير بنسب الفقر في العراق ومفوضية حقوق الانسان تحذّر‎‎
Play
تزايد خطير بنسب الفقر في العراق ومفوضية حقوق الانسان تحذّر‎‎
05:19 | 2022-09-23
ثورة تشرين: تحشيد لاحياء ذكراها الثالثة‎‎
Play
ثورة تشرين: تحشيد لاحياء ذكراها الثالثة‎‎
05:09 | 2022-09-23
ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار
Play
ناشط مدني يطلق النار على نفسه في ذي قار
17:55 | 2022-09-22
زينب ضحية رصاصات طائشة
Play
زينب ضحية رصاصات طائشة
05:42 | 2022-09-22
قانونيون : لابد من وجود مادة قانونية تحاسب النواب المتجاوزين على المدد الدستورية
Play
قانونيون : لابد من وجود مادة قانونية تحاسب النواب المتجاوزين على المدد الدستورية
04:57 | 2022-09-22
في سابقة هي الاخطر.. العراق يبدأُ باستخدام المخزون المائي الاحتياطي
Play
في سابقة هي الاخطر.. العراق يبدأُ باستخدام المخزون المائي الاحتياطي
04:51 | 2022-09-22
مراقبون: لا امكانية للسيطرة على آفة الفساد
Play
مراقبون: لا امكانية للسيطرة على آفة الفساد
05:07 | 2022-09-21
صلاح الدين: خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات
Play
صلاح الدين: خراب ودمار وغياب لأبسط الخدمات
04:55 | 2022-09-21
الاطار يتمسك بالسوداني والتيار يصر على اجراء الانتخابات المبكرة
Play
الاطار يتمسك بالسوداني والتيار يصر على اجراء الانتخابات المبكرة
04:46 | 2022-09-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.