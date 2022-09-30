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الكشف عن تطورات إصابة عثمان ديمبلي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، اليوم الجمعة، عن تطورات إصابة عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول والتي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام الدنمارك.
وقال تشافي مدرب البرسا: "تعافي اللاعب الفرنسي تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا"، مشيرا إلى "جاهزيته للقاء مايوركا".
ويستعد برشلونة للقاء نظيره مايوركا غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الاسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية.
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