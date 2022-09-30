الكشف عن تطورات إصابة عثمان ديمبلي

وقال تشافي مدرب البرسا: "تعافي اللاعب الفرنسي تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا"، مشيرا إلى "جاهزيته للقاء مايوركا".ويستعد برشلونة للقاء نظيره مايوركا غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الاسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية.