مخلّفا إصابات بين المشجعين.. انهيار سقف ملعب في تشيلي (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة

أصيب عدد من المشجعين بعد انهيار جزء من ملعب مونومينتال في سانتياغو، خلال تدريب مفتوح استضافه نادي كولو كولو التشيلي.



وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشجعين في المدرج قبل انهيار سقف بسبب الحمل الزائد.

نادي كولو كولو قال في بيان: "نأسف للأحداث التي وقعت اليوم، حيث لم تحترم مجموعة من الناس الحد الأدنى من معايير السلوك من خلال التسلق إلى مبنى للإعلان، فقفزوا فوقه وتسببوا في انهيار جزء منه".

كما أضاف النادي: "لسوء الحظ أصيب بعض المتورطين وتم نقلهم إلى أقرب مركز طبي"، فيما لم يحدد النادي عدد المصابين.

وبعد وقوع الحادث، أكد نادي Colo Colo أنه سوف يتم إزالة الهيكل التالف تماماً لتجنب وقوع حادث مماثل في المستقبل.

والمران المفتوح لكولو كولو عادة للفريق داخل ملعبه قبل المباريات المهمة، إذ يستعد لمواجهة أونيبرسيداد كاتوليكا في قمة محلية يوم الأحد.

وتوقفت مباراة بالكأس المحلية بين كاتوليكا وأونيبرسيداد دي تشيلي يوم الأربعاء بعد إصابة حارس مرمى بألعاب نارية.