من أكثر لاعب سجّل "هاتريك" في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

السومرية نيوز – رياضة

جذب مهاجم مانشستر سيتي، الشاب النرويجي إيرلينغ هالاند (22 عامًا) الأضواء إليه، إثر الانطلاقة المثالية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، بتسجيله 14 هدفًا في أول 8 مباريات، منهم 3 ثلاثيات "هاتريك".







وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي -حامل لقب البريميرليغ- لتسجيل انتصار تاريخي في ملعب "الاتحاد" أمام الجار مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، عندما سجّل ثلاثية في أول ديربي له على الإطلاق أمام 55 ألفا من مشجّعي فريقه في مدرجات الملعب. وحطّم هالاند أرقامًا صمدت لعقود في الكرة الإنجليزية، فأصبح أسرع لاعب يصل إلى ثلاث ثلاثيات "هاتريك"، وسجّلها في 8 مباريات فقط، في حين أن ثاني أسرع لاعب سجّل 3 هاتريك هو الإنجليزي مايكل أوين، لكنه فعلها بعد 48 مباراة.وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي -حامل لقب البريميرليغ- لتسجيل انتصار تاريخي في ملعب "الاتحاد" أمام الجار مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، عندما سجّل ثلاثية في أول ديربي له على الإطلاق أمام 55 ألفا من مشجّعي فريقه في مدرجات الملعب.

متى بدأ الهاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟



يعلم متابعو كرة القدم أن حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت بنظامها الحديث في موسم 1992-93، ودشّن حينها المهاجم الإنجليزي بريان دين أول هدّف في تاريخ المسابقة عندما سجّل لفريقه شيفيلد يونايتد في افتتاحية مباريات الموسم.

لكن أول هاتريك تم رصده في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى الفرنسي إيريك كانتونا، عندما قاد مانشستر يونايتد للفوز 5-0 ضد ليدز يونايتد، في أغسطس/ آب بأول شهر من أول نسخة من البريميرليغ، فلم ينتظر كانتونا كثيرًا ليعلن نفسه للجميع.





إجمالًا شهد أول 30 موسما من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 361 هاتريك بمعدّل 12 هاتريك للموسم الواحد، يتقدّم هؤلاء المسجّلين أسطورة مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يتصدّر القائمة بامتياز. انتظرت الجماهير 3 أشهر إضافية لتشاهد الهاتريك الثاني في الموسم، وبالتحديد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1992 حينما دوّن لاعب نوريتش سيتي، اللاعب الاسكتلندي مارك روبينز على ثلاثية. ولاحقًا مع نهاية أول موسم من البريميرليغ شهدت ملاعب إنجلترا تسجيل 14 هاتريك!إجمالًا شهد أول 30 موسما من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 361 هاتريك بمعدّل 12 هاتريك للموسم الواحد، يتقدّم هؤلاء المسجّلين أسطورة مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يتصدّر القائمة بامتياز.

سيرخيو أغويرو (12 هاتريك)

سجّل أغويرو "هاتريك" في أول موسم مع مانشستر سيتي عام 2011، ثم انتظر 3 مواسم أخرى ليدوّن على الهاتريك الثاني. وكلما تقدّم في العمر ازداد رونقًا وهذا ما حدث، فقد أحرز أغويرو 5 ثلاثيات قبل بلوغه عمر 30، وبعد الـ30 تمكّن من إضافة 7 أخرى، منها 2 في مرمى أرسنال وتشيلسي بنفس الأسبوع عام 2019. أمّا الهاتريك الأخير فكان في يناير/ كانون الثاني 2020 ضد أستون فيلا.

آلان شيرار (11 هاتريك)

لا يزال آلان شيرار إلى اليوم الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بـ260 هدفًا، فقد أحرز 8 ثلاثيات في غضون 476 يومًا بالتحديد بين نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 ومارس/ آذار 1996 في رقم لم يحدث مرة أخرى. يمكن اعتبار شيرار رمز الكرة الإنجليزية في التسعينيات، فقد أحرز كل ثلاثياته الـ11 في التسعينيات بقميص نيوكاسل وبلاكبيرن، هذا الأخير سجّل له شيرار 9 ثلاثيات مقابل 2 للماغبايس.

روبي فاولر (9 هاتريك)

يتفرّد روبي فاولر برقم قياسي كونه اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليغ الذي سجّل ثلاثيتين لفريقين مختلفين في نفس الموسم، وفعلها موسم 2000-2001 عندما انتقل من ليفربول إلى ليدز يونايتد في انتقالات الشتاء، قبل ذلك كان فولر قد كتب التاريخ بالفعل وأصبح اللاعب الوحيد الذي يسجّل رباعية "سوبر هاتريك" بالقدم اليسرى، وفعلها مرتين؛ أمام بولتون 1994 وميدلسبره 1996.

هاري كين (8 هاتريك)

رُغم اقترابه من حاجز 200 هدف في البريميرليغ، وتمثيله تهديدا حقيقيا لرقم آلان شيرار الأسطوري (260 هدفًا)، لم يسجل هاري كين هاتريك في الدوري الإنجليزي منذ العام 2017 عندما سجّل 6 هاتريك في هذا العام، ومع ذلك يمتلك 8 ثلاثيات في جعبته إجمالًا، ويتوقّع الخبراء أن ينهي مسيرته في صدارة هدّافي المسابقة التاريخيين، وكذلك صدّارة مسجّلي الثلاثيات.

قائمة أكبر مسجلي "الهاتريك" في تاريخ البريميرليغ

سيرخيو أغويرو (12 هاتريك)؛

آلان شيرار (11 هاتريك)؛

روبي فاولر (9 هاتريك)؛

هاري كين (8 هاتريك)؛

مايكل أوين (8 هاتريك)؛

تيري هنري (8 هاتريك)؛

واين روني (7 هاتريك)؛

لويس سواريز (6 هاتريك)؛

روبن فان بيرسي (5 هاتريك)؛

رحيم ستيرلينغ (5 هاتريك)؛

ديمتار برباتوف (5 هاتريك)؛

أندرو كول (5 هاتريك)؛

إيان رايت (5 هاتريك).

ما أسرع هاتريك في تاريخ البريميرليغ؟

حتّى وقت قريب احتفظ روبي فاولر بأسرع هاتريك في تاريخ البريميرليغ حينما سجّل ثلاثيته الشهيرة عام 1994، بقميص ليفربول ضد أرسنال في غضون 4 دقائق و33 ثانية. لكن السنغالي ساديو ماني حطم هذا الرقم في أقل من 3 دقائق.



ففي عام 2015 استطاع ماني -نجم ساوثهامبتون آنذاك- تسجيل هاتريك ضد أستون فيلا في مدة بلغت دقيقتين و56 ثانية (2:56). قبل ذلك التاريخ كان أسرع هاتريك يسجله لاعب في البريميرليغ منذ روبي فاولر في التسعينيات، باسم الإنجليزي جيرمين ديفو مهاجم توتنهام، وسجّله في 7 دقائق عام 2009 ضد فريق ويغان أتلتيك.



قائمة أسرع هاتريك في تاريخ البريميرليغ

(2:56) ساديو ماني (ساوثهامبتون- أستون فيلا) 2015؛

(4:33) روبـي فاولر (ليفربول- أرسنال) 1994؛

(7:00) جيرمين ديفو (توتنهام- ويغان) 2009؛

(7:10) غابريل أغبونلاهور (أستون فيلا- مان سيتي) 2008؛

(9:00) إيان رايت (أرسنال- إيبسويتش تاون) 1995؛

(9:50) أندي كارول (وست هام- أرسنال) 2016.



أكثر الجنسيات تسجيلا للهاتريك في تاريخ البريميرليغ

إنـجلترا 161؛

الأرجنتين 18؛

هولندا 18؛

فرنسا 17؛

النرويج 13؛

إسبانيا 12؛

بلجيكا 9؛

نيجيريا 8؛

كوت ديفوار 7؛

اسكتلندا 7؛

ويلز 7؛

البرازيل 6؛

أوروغواي 6؛

البرتغال 6.



مفارقات تاريخية عن الهاتريك في البريميرليغ

روبي فاولر: الأكثر تسجيلًا للهاتريك المثالي في تاريخ البريميرليغ (بالقدم اليمنى واليسرى والرأس) بواقع 3 مرات.

فابريزيو رافانيلي: الوحيد الذي سجّل هاتريك في أول مباراة له بالبريميرليغ، أحرزه مع ميدلسبره ضد ليفربول عام 1996.

أولي غونار سولشاير: البديل الوحيد الذي سجّل 4 أهداف في مباراة واحدة، مع مانشستر يونايتد عام 1999 ضد نوتنغهام فورست.

ويجان ضد بلاكبيرن: المباراة الوحيدة التي شهدت تسجيل هاتريك من الطرفين، ماركوس بينت لويغان وسانتا كروز لبلاكبرن في 2007.

إيمانويل أديبايور: اللاعب الوحيد الذي سجّل هاتريك مرتين ضد نفس الخصم في نفس الموسم، فعلها مع أرسنال 2007-2008 ضد ديربي كاونتي.