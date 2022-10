بينها تشيلسي ضد ميلان.. أبرز مباريات اليوم في دوري الابطال

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةوتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على النحو التالي:سالسبورج vs دينامو زغرب - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumلايبزيج vs سلتيك - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumتشيلسي vs ميلان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumريال مدريد vs شاختار- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1يوفنتوس vs مكابي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2إشبيلية vs دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Englishبنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium