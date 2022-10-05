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بينها تشيلسي ضد ميلان.. أبرز مباريات اليوم في دوري الابطال
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السومرية نيوز ـ رياضة
تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات تشيلسي ضد ميلان، وريال مدريد ضد شاختار، ومانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على النحو التالي:
سالسبورج vs دينامو زغرب - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
لايبزيج vs سلتيك - الساعة 6.45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
تشيلسي vs ميلان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال مدريد vs شاختار- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
يوفنتوس vs مكابي - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2
إشبيلية vs دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English
بنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
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