بالفيديو.. أغرب ركلة جزاء في كرة القدم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.





ونفذ نوريك أفداليان، لاعب فريق نيفيس قازان، المنافس في دوري الدرجة الثانية الروسي، ضربة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك بطريقة بهلوانية هي "الشقلبة" مما فاجأ الجميع.



اتجهت الكرة إلى منتصف المرمى، ولم يتمكن الحارس من صدها حيث اتجه إلى ناحية اليمين، لتستقر في الشباك، وسط فرحة جنونية من اللاعب وزملائه أيضا. ففي الدقيقة 58 من اللقاء أشار الحكم، ألكسندر فيليمونوف، إلى وجوب تنفيذ ركلة جزاء بسبب خطأ تم ارتكابه في منطقة الجزاء.ونفذ نوريك أفداليان، لاعب فريق نيفيس قازان، المنافس في دوري الدرجة الثانية الروسي، ضربة الجزاء، ووضع الكرة في الشباك بطريقة بهلوانية هي "الشقلبة" مما فاجأ الجميع.اتجهت الكرة إلى منتصف المرمى، ولم يتمكن الحارس من صدها حيث اتجه إلى ناحية اليمين، لتستقر في الشباك، وسط فرحة جنونية من اللاعب وزملائه أيضا.





وحظي الفيدو بانتشار واسع بين المواقع العالمية الرياضية لتنهال التعليقات الإيجابية على اللاعب، فيما ذهب البعض بترشيح الهدف لجائزة بوشكاش.



ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي قام بها اللاعب بتنفيذ الركلة بهذه الطريقة، إذ سبق له التسديد بالطريقة البهلوانية قبل 4 سنين.

🤸Nuestro 'agente 007' se llama Norik Avdalyan, es ruso y no es la primera vez que marca un penalti así. Ya lo hizo en 2018 en la liga amateur. pic.twitter.com/eyhGkcbaBi — Sphera Sports (@SpheraSports) October 4, 2022

ففي يوم 9 تشرين الأول 2018، سدد أفداليان، الذي كان لاعبا في فريق جامعة البحوث التقنية بقازان، ضربة جزاء بطريقة إبداعية، ضد فريق تشيبوكساري، في بطولة الجامعات الروسية لكرة القدم.



وسجل أفداليان هدفا من تلك التسديدة التي نفذها في الدقيقة 55، في مباراة انتهت بفوز روبين قازان بأربعة أهداف نظيفة.