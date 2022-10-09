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كاسياس وبويول يعلنان شذوذهما جنسياً
Alsumaria Tv
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أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق رفقة زميله في المنتخب الإسباني كارلوس بويول مدافع فريق برشلونة الأسبق، شذوذهما الجنسي.
وكتب كاسياس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى أن يتم احترامي.. أنا شاذ جنسيًا".
وعلق كارلوس بويول زميله سابقًا في المنتخب الإسباني على تغريدته قائلًا: "حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر".
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