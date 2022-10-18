بطريقة ساخرة.. توني كروس يعلق على جائزة أفضل نادٍ في العالم

السومرية نيوز – رياضة

علّق الألماني توني كروس، اللاعب الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني والسابق لمنتخب ألمانيا، بسخرية على اختيار ناديه كثالث أفضل نادٍ في العالم، حسب اختيارات مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي توجت مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادٍ في العالم 2021-22، مع احتلال نادي ليفربول الإنجليزي المركز الثاني، متقدما على ريال مدريد الثالث.



وكتب كروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، سأل فيها حساب ريال مدريد بسخرية عن مدى سعادتهم بهذا المركز في هذه الجائزة.

3rd best team in 2021/22 - happy @realmadrid? — Toni Kroos (@ToniKroos) October 17, 2022

وسأل كروس حساب فريقه متعجبا من الاختيارات في الجائزة، حيث حقق النادي الملكي الموسم الماضي بطولة الدوري الإسباني على حساب نادي برشلونة، كما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على مانشستر سيتي الفائز بالجائزة قبل نهائي البطولة بريمونتادا تاريخية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كما تمكن الميرينغي من الفوز على نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة 1-0، ليُتوج باللقب على حساب الريدز للمرة الثانية بعد نهائي كييف 2018، الذي انتهى أيضًا بفوز ريال مدريد (3-1).

لذلك، كان من الأقرب للوقع أن يحصد ريال مدريد جائزة أفضل نادٍ من وجهة نظر توني كروس، بعد التفوق التام الذي حققه الريال على الأندية الأخرى التي تم ترشيحها.