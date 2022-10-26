قرعة كأس آسيا للشباب: العراق الى جانب أوزبكستان وسوريا واندونيسيا

السومرية نيوز – رياضة

جرت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمةِ الأوزبكية طشقند، قرعةُ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 20 عاماً التي ستستضيفها أوزبكستان للفترة من 1 إلى 18 من شهر آذار المقبل.



وأسفرت القرعة عن وقوعِ منتخبِ الشباب في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ كل من أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف نسخةَ كأس العالم المقبلة أيضاً للشباب.

بينما جاءت المجموعاتُ الأخرى كما يلي، حيث ضمت المجموعة الثانية أستراليا وقطر وإيران وفيتنام، بينما ضمت المجموعةُ الثالثة كوريا الجنوبية وطاجيكستان، والأردن وعُمان.

أما المجموعةُ الرابعة فقد ضمت كل من اليابان والسعوديّة وقرغيزستان والصين.