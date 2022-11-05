بسبب "المدمر" هالاند.. مدينة قد تختفى من خارطة العالم

السومرية نيوز – رياضة

وجد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، نفسه متهما في إخفاء مدينة من خريطة العالم.



ويتمتع هالاند بشعبية جارفة، مما تسبب في أزمة سياحية لمقاطعة في السويد تحمل اسمه، حيث اختفت تماما من محركات البحث على الإنترنت.

وفجر جيمي ساندبرج مسئول السياحة في مقاطعة هالاند السويدية، القضية بمنشور عبر شبكة LinkedIn.

وقال ساندبرج "أعزائي عشاق كرة القدم، لدينا مشكلة.. HALLAND VS HAALAND".

وأضاف، "شعبية هالاند والخطأ الإملائي، تغرق منطقتنا السويدية الحبيبة هالاند على الإنترنت".

وأشار إلى أن "هذا الخطأ الإملائي لمستخدمي الإنترنت، يؤدي فقط إلى ظهور صور المهاجم النرويجي الشاب بدلا من المدينة السويدية".

وحذر "إذا لم نفعل شيئا، أخشى أن تصبح مدينتنا العزيزة منسية أو تتحول إلى جزيرة أطلس الخيالية"، موجها الدعوة لمهاجم مانشستر سيتي بزيارة هذه المدينة.

وتابع "يأتي الكثير من سكان النرويج إلى مدينتنا كل عام، لذا ستشعر أنك في وطنك، هل سنراك الصيف المقبل في هالاند يا هالاند؟".

وانتظارا لمدى استجابة المهاجم النرويجي لهذه الدعوة، قام مسئولو المدينة السويدية بتعديل اسمها إلى The Halland سعيا لتفادي هذا الخطأ الإملائي.