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رفاق ميسي يصطدمون بالبايرن والريال يواجه ليفربول بثمن نهائي دوري الابطال
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا، عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها اصطدام رفاق ميسي باريس سان جيرمان ببايرن ميونخ الألماني.
كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي، فيما أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنكليزي مع لايبزيج الألماني.
وأدناه نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (الدور ثمن النهائي):
لايبزيغ - مانشستر سيتي
كلوب بروج Vs بنفيكا
ليفربول Vs ريال مدريد
بايرن ميونخ Vs باريس سان جيرمان
ميلان Vs توتنهام
اينتراخت فرانكفورت Vs نابولي
دورتموند Vs تشلسي
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