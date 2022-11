رفاق ميسي يصطدمون بالبايرن والريال يواجه ليفربول بثمن نهائي دوري الابطال

كما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي، فيما أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنكليزي مع لايبزيج الألماني.وأدناه نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (الدور ثمن النهائي):لايبزيغ - مانشستر سيتيكلوب بروج Vs بنفيكاليفربول Vs ريال مدريدبايرن ميونخ Vs باريس سان جيرمانميلان Vs توتنهاماينتراخت فرانكفورت Vs نابوليدورتموند Vs تشلسي