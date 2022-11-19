منتقدة الدول الاوروبية.. الفيفا تبدي موقفاً من الحملة الموجهة ضد قطر

وقال انفانتينو، ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتنى بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتنى بذوى الإعاقة وجميع الأقليات، لو كانت أوروبا تهتم بالأشخاص الذين يسافرون إلى أوروبا بطرق غير شرعية لخصصت قنوات شرعية تسمح لهؤلاء بالسفر إلى أوروبا، دعوهم يحلمون، ولكن هذه المواقف الأخيرة تنم عن النفاق".وأضاف رئيس الفيفا، "إلغاء نظام الكفالة فى قطر ورفع الأجور أمر جيد واتحادات العمال الدولية أشادت بهذا، لكن الإعلام يغض الطرف عن ذلك، التواجد فى ظروف صعبة بقطر مقارنة بالظروف التي يعيشها المهاجرون في أوروبا كبير جداً، لماذا لا تسهل الدول الأوروبية هذه الأمور، مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعى، أعتقد أن قطر تطورت كثيراً فى هذا المجال أيضاً، وفخور بكل من عمل جاهدا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي.وتابع رئيس الاتحاد الدولي، القوانين الخاصة بحقوق العمال مثل التى فى الدول الأوروبية، ويجب أن نعطى القطريين الفرصة لتطوير الأجور لتكون متساوية مع الموجودة فى أوروبا".وكشف إنفانتينو عن تلقيه عدة رسائل قائلاً، "قيل لي إن العمال لا يستطيعون إيصال آرائهم، تحدثت مع الحكومة القطرية ومنظمة العمال العالمية، وسعيد جداً بأن هناك مقرا دائما لمنظمة العمال الدولية فى قطر، وهذا يعني أن كل العمال بإمكانهم أن يلجأوا إلى تلك المنظمة، الفيفا ليس لديه سلطة على دولة قطر، ولكن الفيفا يمكن أن ينصح الدول ونحن متواجدون".واستكمل إنفانتينو، "نحن لا نتصرف إلا فى الوقت المناسب، وليس عندما نتعرض للضغوط، الضغط شئ سلبي، حينما نكون جاهزين لتقديم الاجابات نقدمها، هل بإمكان الفيفا أن تذهب لانجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض شروطها؟، قطر دولة مستقلة، وهناك إطار قانوني لأجور العمال، من شروط إعطاء حق تنظيم كأس العالم لأي دولة أن يكون مرحبا فيها بالجميع، أنت تريد أن تبقى في بلدك وتنتقد الجميع، وتقول أن هؤلاء العرب والمسلمين غير جديرين بالتنظيم، هذا نقد هدام باستخدام المطرقة وهذا غير جيد، نريد أن نعيش أيام لا نفكر فيها في العنصرية، ولكن أيام نركز فيها على حب كرة القدم والتسامح يبدأ بالشخص، وعلينا أن نوقف مسألة التهجم على الآخرين.وعن منع المشروبات الكحولية في المباريات قال رئيس الاتحاد الدولي: "استضفنا 160 لاعباً فى قطر، ومتأكد أن هذه النسخة ستكون الأفضل، فلسطينيون وإسرائيليون سيتواجدون على نفس الطائرة المتوجهة إلى قطر لمشاهدة كأس العالم، وفيما يخص المشروبات الكحولية والشركة الداعمة للفيفا، أؤكد أولاً أن كل قرار في كأس العالم مأخوذ بالشراكة بين الفيفا وقطر، ولم يتم اتخاذ قرار بطريقة منفردة، ستكون هناك أماكن لتجمع الجماهير والاحتفال ويمكن للجماهير أن تحتسي المشروبات الكحولية، وأعتقد أن توقف الشخص عن احتساء تلك المشروبات لمدة 3 ساعات فإنه لن يمت، وفى بعض الدول الأوروبية يتم حظر بيع المشروبات الكحولية داخل الملاعب، فلماذا الكيل بمكيالين؟!".واختتم إنفانتينو قائلا، "البعض هددنا بأن الدول ستنسحب من البطولة بسبب جدولة المباريات فى نوفمبر، ولكن حقوق البث فقط زادت بمائتى مليون دولار مقارنة بالبطولات الأخرى، ومتأكدون أننا سنجنى أموالاً أكثر، وسأعلن الأرقام فى وقت قريب".