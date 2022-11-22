اول تعليق ارجنتيني حول الخسارة امام السعودية

وقال مارتينيز، في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "في الشوط الأول، كان يجب أن نسجل أكثر من هدف، لكن هذا هو كأس العالم، والآن أمامنا مباراتين نهائيتين".وأضاف: "خسرنا المباراة بسبب أخطائنا أكثر من أي شيء آخر في الشوط الثاني، هناك تفاصيل صنعت الفارق، وعلينا تصحيح الأخطاء".وأتم: "الهزيمة مؤلمة للغاية، كان لدينا رغبة كبيرة ببدء كأس العالم بانتصار، لكن الأمر انتهى، الآن علينا التدرب والتفكير فيما هو قادم".يذكر أن "الأرجنتين تواجه المكسيك في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 من الشهر الجاري".