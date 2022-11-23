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صراع هداف كأس العالم يبدأ مبكراً.. لائحة بأبرز المتصدرين

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-23 | 01:59
صراع هداف كأس العالم يبدأ مبكراً.. لائحة بأبرز المتصدرين
1,807 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتهى اليوم الثالث من كأس العالم قطر 2022، واشتد الصراع مبكرًا على لقب هداف البطولة الأغلى.

وسجل لاعبوا المنتخبات 22 هدفًا حتى الآن، خلال الثلاث أيام الأولى من المونديال.

وشهد صراع الهداف سخونة كبيرة من أول يوم في المونديال عندما سجل فالنسيا لاعب المنتخب الإكوادوري هدفين في لقاء قطر.

وكرر ساكا لاعب المنتخب الإنجليزي تجربة فالنسيا وأحرز هدفين في شباك إيران، وفي نفس المباراة سجل مهدي طارمي هدفي إيران الوحيدين.

واستمرارًا لصراع الهداف سجل جيرو لاعب المنتخب الفرنسي هدفين هو الأخر في لقائه أمام أستراليا.

وجاءت قائمة هدافي كأس العالم كالتالي:



رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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