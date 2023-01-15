كاساس: لا أخشى قطر وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل السومرية، "بالنسبة لنا فخر كبير وصول العراق الى دور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج"، لافتا الى أنه "عند بداية البطولة، فأن العديد من الأشخاص لم يملكوا الثقة في هذه المجموعة من اللاعبين ودائما كانت التعليقات سلبية تجاه اللاعبين، لكن اليوم هم أظهروا بأنهم يملكون مستوى عالي".وأضاف: "لا نخشى قطر ومن المؤكد بأنهم خصم عظيم وصعب ويملك العديد من اللاعبين الذين كانوا متواجدين في قائمة المونديال الا اننا نلعب في ملعبنا وامام جماهيرنا ونريد اساعدهم"، مبينا أن "المباراة ستكون صعبة وقاسية ونتمنى ان الحظ يكون حليفاً لنا".وأشار الى، أن "الجانب البدني سيكون شيئا أساسيا ولذلك حاولنا في المباراة السابقة تغيير العديد من اللاعبين لامتلاك كل اللاعبين حالة جيدة ومستعدين"، مشيرا الى أنه "في حالة وصول المباراة الى الوقت الإضافي ستكون صعبة؛ لان كل الفريقين مرهقين".