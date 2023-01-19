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المرور تصدر توجيهات تخص احتفالات خليجي 25
Alsumaria Tv
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وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عدة توجيهات تخص الاحتفالات بنهائي خليجي 25.
وقال مدير اعلام المرور العامة العميد زياد القيسي في تسجيل مصور ورد لـ السومرية نيوز، ان "يجب ان يكون الاحتفال بشكل حضاري ودون التأثير على حركة المرور وان يتم الاحتفال داخل الساحات المخصصة للاحتفال".
وأضاف: "يجب التعاون التام من المواطنين مع مفارز المرور وتحمل المسؤولية بالالتزام بالتعليمات المرورية والوعي المروري".