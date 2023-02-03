كم يكلف ليفاندوفسكي خزينة برشلونة؟

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات إضافية بقيمة 5 ملايين يورو.وأضافت "سيتعين على برشلونة، دفع 1.25 مليون يورو في كل موسم يتجاوز فيه البولندي تسجيل 25 هدفا في المسابقات الرسمية، وإذا حقق ذلك خلال المواسم الأربعة التي وقع فيها العقد، ستصل المتغيرات إلى 5 ملايين يورو، لتكون تكلفة الصفقة 50 مليون يورو".وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن، 23 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات (14 في الليجا، 5 في دوري أبطال أوروبا، هدفين بكأس الملك ومثلهما في السوبر الإسباني".ويتبقى أمام روبرت ليفاندوفسكي، تسجيل هدفين فقط، ليدفع برشلونة 1.25 مليون يورو إلى بايرن ميونخ.