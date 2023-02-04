موقف بنزيما من المشاركة مع ريال مدريد في مونديال الأندية

طلب بنزيما الخروج في الدقيقة 61 في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يوم الخميس، في الدوري الإسباني، وشارك مكانه البرازيلي رودريغو.ولم يذهب بنزيما إلى دكة البدلاء، وتوجه مباشرة لغرفة تبديل الملابس، ما يثير الشكوك حول قوة إصابته.وبحسب الموقع يرى أطباء ريال مدريد أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأربعاء المقبل، أمام الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز.لكن "relevo" أكد أن خطة ريال مدريد هي عدم لعب بنزيما المباراتين التاليتين (نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية) حتى يتعافى اللاعب بنسبة 100٪، وبالتالي إراحته في نص النهائي والاعتماد عليه في النهائي حال التأهل.وبحسب موقع "transfermarkt" فقط غاب بنزيما عن 9 مباريات لريال مدريد هذا الموسم بسبب 4 إصابات.ويريد ريال مدريد أن يكون "بنزيما" جاهزًا للمشاركة، خلال الفترة المقبلة من الموسم، فبعد مواجهة ريال مايوركا، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني سيتوجه ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية.وبعد مونديال الأندية سيلعب ريال مدريد مع إلتشي وأوساسونا في الليغا قبل مواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم سيلعب الملكي مع أتلتيكو مدريد في الليغا ثم مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا.وسجل بنزيما، الموسم الحالي، في 21 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 3.وإلى جانب بنزيما، يفتقد ريال مدريد بسبب الإصابات فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز، وإيدير ميليتاو.